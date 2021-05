Milano, ex carabiniere gestiva col figlio un giro di prostituzione. Uno studio di tatuatori come copertura (Di giovedì 6 maggio 2021) Un ex carabiniere di 65 anni e suo figlio 33enne sono stato arrestati dalla polizia per aver gestito per anni un finto studio di tatuatori a Milano che in realtà serviva come copertura per l'attività ... Leggi su leggo (Di giovedì 6 maggio 2021) Un exdi 65 anni e suo33enne sono stato arrestati dalla polizia per aver gestito per anni un fintodiche in realtà servivaper l'attività ...

Advertising

ChArMiSsA_IT : RT @MediasetTgcom24: Milano, ex carabiniere gestiva un giro di prostitute con il figlio: arrestati #milano - aranciaverde : RT @Cubano_74: Milano, ex carabiniere gestiva con il figlio un giro di prostitute: arrestati - raffanchio : RT @Cubano_74: Milano, ex carabiniere gestiva con il figlio un giro di prostitute: arrestati - maxbass82 : RT @Cubano_74: Milano, ex carabiniere gestiva con il figlio un giro di prostitute: arrestati - Cubano_74 : Milano, ex carabiniere gestiva con il figlio un giro di prostitute: arrestati -