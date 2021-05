Microsoft non ha mai guadagnato vendendo Xbox: l’hardware è sempre in perdita – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di giovedì 6 maggio 2021) Microsoft non ha mai guadagnato vendendo le console Xbox: a livello di hardware, la compagnia è sempre in perdita. Lo dichiara ufficialmente la vice-presidente.. Il processo tra Epic Games e Apple continua a essere una importante fonte di informazioni sull’industria videoludica. Questa volta scopriamo che Microsoft non ha mai guadagnato dalla vendita di Xbox: l’hardware è sempre stato venduto in perdita e non ha mai permesso un vero guadagno. Non si tratta di una notizia particolarmente sorprendente, ma è raro che una compagnia lo ammetta. Lori Wright, vice presidente di Xbox, è stata chiamata come testimone di terza parte durante … Notizie giochiRead ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 6 maggio 2021)non ha maile: a livello di hardware, la compagnia èin. Lo dichiara ufficialmente la vice-presidente.. Il processo tra Epic Games e Apple continua a essere una importante fonte di informazioni sull’industria videoludica. Questa volta scopriamo chenon ha maidalla vendita distato venduto ine non ha mai permesso un vero guadagno. Non si tratta di una notizia particolarmente sorprendente, ma è raro che una compagnia lo ammetta. Lori Wright, vice presidente di, è stata chiamata come testimone di terza parte durante … Notizie giochiRead ...

