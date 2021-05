Michela | OSS | In reparto siamo pieni di positivi vaccinati

Leggi su cityroma

(Di giovedì 6 maggio 2021), Operatrice Socio Sanitaria, racconta: Abbiamo i repartidi. Non sono una no-vax ma qui sta succedendo qualcosa., OSS fiorentina, ci ha contattati per raccontarci cosa sta accadendo nella sua degenza covid. “Gentile AssoCareNews.it, vi scrivo perchè voglio portare fuori le mura dell’ospedale la situazione attuale. I malati stanno cambiando: sono più giovani, hanno meno comorbilità ma non per questo non sono gravi. Il problema è che richiedono ricoveri lunghi e dispendiosi di energie e non so quanto il sistema può reggere. In particolare fa impressione vedere tantinuovamente, ne! Non sono una no-vax ma qui sta succedendo qualcosa: per un posto casco occorre ...