Marcianise | Covid tra gli studenti | chiusa l’intera scuola Tredici docenti in quarantena

(Di giovedì 6 maggio 2021) Continuano a registrarsi casi dinelle scuole campane. E’ di queste ore la notizia della messa indell’intero istituto comprensivo DD2 San Giovanni Bosco di. La presiden, infatti, Michelina Ambrosio, ha disposto la sospensione a partire da oggi delle lezioni in presenza per laprimaria., intera classe inBen L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Casertasette : COVID: IL MANAGER DELL'ASL DI CASERTA PLAUDE LA 'MOVIDA' A MARCIANISE - antonellaa262 : Vaccino anti Covid 19: quasi 2500 somministrazioni in 13 ore nell’open day presso l’hub dell’ospedale di Marcianise… - aletar : Un grande successo e una grande voglia di tornare alla normalità.Faccio i complimenti al personale #Asl di… - anteprima24 : ** #Covid, un successo il secondo Open Day: somministrati 2748 #Vaccini ** - larampait : #Covid, vaccino day a #Marcianise: senza prenotazione a prescindere dall'età e dal luogo di residenza -

Ultime Notizie dalla rete : Marcianise Covid

I locali sono ogni giorno sanificati e si seguiranno tutte le disposizioni Governative relative al19. Sarà visitabile fino al 21 maggio negli orari e giorni di apertura del museoÈ durato oltre 13 ore l'open day partito lunedì 3 maggio alle 14 nell'hub vaccinale dell'ospedale di. In coda per ricevere la prima dose del siero antianche i giovanissimi. Al ...Per quanto riguarda la conseguenze sociali, il 44% ritiene che saranno di lunga durata, con preoccupazioni più accentuate registrate al Nord Est (50%), nel ceto medio-basso e popolare (49%) e tra le d ...Criteri per la trattazione dei casi di infortunio nell’ambito delle lezioni di alfabetizzazione informatica e lingua straniera. L’Istituto ha precisato che la copertura assicurativa non può che compre ...