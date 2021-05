Madonna e il dolore per la morte di Nick Kamen: «È straziante, hai sofferto troppo» (Di giovedì 6 maggio 2021) «È straziante sapere che te nei sei andato. Sei sempre stato un essere umano gentile e dolce e hai sofferto troppo. Spero che tu sia più felice, ovunque tu sia». Con queste parole Madonna ha voluto ricordare Nick Kamen, morto a soli 59 anni dopo una lunga e estenuante battaglia contro il cancro. Divenuto celebre negli anni Ottanta grazie a uno spot dei 501 della Levis, il bellissimo modello fu notato da Madonna che gli produsse il primo singolo, Each Time You Break My Heart, scrivendoglielo pure. Leggi su vanityfair (Di giovedì 6 maggio 2021) «È straziante sapere che te nei sei andato. Sei sempre stato un essere umano gentile e dolce e hai sofferto troppo. Spero che tu sia più felice, ovunque tu sia». Con queste parole Madonna ha voluto ricordare Nick Kamen, morto a soli 59 anni dopo una lunga e estenuante battaglia contro il cancro. Divenuto celebre negli anni Ottanta grazie a uno spot dei 501 della Levis, il bellissimo modello fu notato da Madonna che gli produsse il primo singolo, Each Time You Break My Heart, scrivendoglielo pure.

