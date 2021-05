Lorella Boccia | ' Racconto le donne in tutte le sfaccettature tra risate e tabù'

Advertising

AmiciUfficiale : Che bello QUESTA SERA la bellissima e bravissima Lorella Boccia vi aspetta tutti alle 21.20 su Canale 5 per la sett… - FilmNewsItaly : Lorella Boccia passa al night con “Venus Club” - Profilo3Marco : RT @mattino5: Questa sera parte #Venusclub, lo show tutto al femminile con Lorella Boccia in seconda serata su #Italia1! #Mattino5 https:/… - mattino5 : Questa sera parte #Venusclub, lo show tutto al femminile con Lorella Boccia in seconda serata su #Italia1!… - infoitcultura : Lorella Boccia: «A “Venus Club” noi donne tireremo tardi insieme» -

Un late show tutto al femminile con le donne dello spettacolo più amate, ma anche volti emergenti dell'arte e della cultura che si mettono in gioco con domande inattese e piccole sfide.apre le porte di ' Venus Club ' da giovedì 6 maggio in seconda serata su Canale 5 . Ospiti della prima puntata Elettra Lamborghini e la fumettista Josephine Yole Signorelli . '...Ballerina, conduttrice e, una sola volta, attrice., il cui successo televisivo è dovuto, in larga parte, alla lungimiranza di Maria De Filippi, che in lei vide una chiara possibilità di successo, ha trascorso gli ultimi dieci anni ...La conduttrice presenta a Tgcom24 il nuovo programma "Venus Club" in onda dal 6 maggio in seconda serata su Canale 5 ...A favorire le confidenze tra donne sarà anche l’ambientazione. «Saremo in uno studio allestito come un night-club, avremo una band e una barwoman acrobatica. E rivela: «Mi chiamo Lorella in onore dell ...