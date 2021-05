Lorella Boccia: “Per avermi Niccolò Presta ha dovuto faticare” (Di giovedì 6 maggio 2021) La bellissima Lorella Boccia rivela che per suo marito Niccolò Presta, al quale darà una figlia, non è stato facile conquistarla. Lorella Boccia, lei e Niccolò Presta avranno una figlia… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 6 maggio 2021) La bellissimarivela che per suo marito, al quale darà una figlia, non è stato facile conquistarla., lei eavranno una figlia… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

AmiciUfficiale : Che bello QUESTA SERA la bellissima e bravissima Lorella Boccia vi aspetta tutti alle 21.20 su Canale 5 per la sett… - zazoomblog : Lorella Boccia in onda in seconda serata: con lei due star della TV - #Lorella #Boccia #seconda #serata: - danitrash77 : @ssicuramentee2 Non saprei, secondo me vincerebbe un Bisciglia/Lorella Boccia - zazoomblog : Lorella Boccia e il marito Niccolò Presta: ecco come si sono conosciuti - #Lorella #Boccia #marito #Niccolò - SpettacoliNEWS : Lorella Boccia apre le porte del 'Venus Club': da giovedì 6 maggio, in seconda serata su Italia 1. Ospiti della pri… -