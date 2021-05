Libia: fonti, 'comandante 'Aliseo' si è infortunato sbattendo la testa, non per i proiettili' (Di giovedì 6 maggio 2021) Palermo, 6 mag. (Adnkronos) - Come apprende l'Adnkronos, il comandante del peschereccio 'Aliseo' di Mazara del Vallo Giuseppe Giacalone si sarebbe ferito a un braccio e alla testa "dopo essersi spostato velocemente sull'imbarcazione" e "non perché raggiunto dai proiettili della Guardia costiera libica". La motovedetta libica avrebbe sparato "colpi di avvertimento" e "non contro i pescherecci siciliani". La vedetta libica Obari sta rientrando adesso su Khoms e non su Misurata. Il comandante della motovedetta esclude che il comandante Giacalone "sia stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco". Il motopeschereccio Aliseo è adesso in navigazione verso Mazara del Vallo dove arriverà domani. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 6 maggio 2021) Palermo, 6 mag. (Adnkronos) - Come apprende l'Adnkronos, ildel peschereccio '' di Mazara del Vallo Giuseppe Giacalone si sarebbe ferito a un braccio e alla"dopo essersi spostato velocemente sull'imbarcazione" e "non perché raggiunto daidella Guardia costiera libica". La motovedetta libica avrebbe sparato "colpi di avvertimento" e "non contro i pescherecci siciliani". La vedetta libica Obari sta rientrando adesso su Khoms e non su Misurata. Ildella motovedetta esclude che ilGiacalone "sia stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco". Il motopeschereccioè adesso in navigazione verso Mazara del Vallo dove arriverà domani.

