«L'ergastolo per quei due giovani è peggio di una pena di morte» (Di giovedì 6 maggio 2021) Carcere a vita con isolamento diurno per due mesi: questa la pena inflitta a Finnegan Lee Elder e Gabriel Natale Hjorth, accusati dell'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega Ergastolo con isolamento diurno per due mesi: si potrebbe pensare che sia un condanna inflitta ad un pericoloso boss della mafia e invece è la pena che due giorni fa la prima Corte d'Assise di Roma ha comminato a Finnegan Lee Elder e Gabriel Natale Hjorth, accusati dell'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega. Il popolo esulta col trofeo in mano, non però quello di Dike (la giustizia) bensì quello delle Erinni, simbolo di vendetta. «Paradossalmente per un ragazzo di 19 anni L'ergastolo è più di una pena di morte – ci dice l'avvocato Renato Borzone, che difende, insieme al collega Roberto Capra, Lee ...

