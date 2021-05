Jesy Nelson, l’addio alle Little Mix sembra definitivo. I rapporti “sono ai minimi termini” (Di giovedì 6 maggio 2021) sembrava essere solo una “pausa”, ma a quanto pare la scelta di Jesy Nelson sta diventando definitiva. Dopo sei mesi dalla separazione con le Little Mix, giustificata dalla necessità di tenersi lontana dai riflettori per un pò, pare proprio che i rapporti tra le artiste siano ormai ai minimi termini. Una fonte vicina a Jesy ha confermato che la 29enne ha bloccato tutti i contatti personali diretti con la band e non parla con le altre ragazze da diversi mesi. “Vuole recidere i legami e ricominciare da capo, sia a livello professionale che personale”, ha aggiunto la fonte. In un’intervista pubblicata ieri, Jesy ha affermato che il periodo passato con le Little Mix è stato “fonte di grande infelicità”. Una situazione ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 6 maggio 2021)va essere solo una “pausa”, ma a quanto pare la scelta dista diventando definitiva. Dopo sei mesi dalla separazione con leMix, giustificata dalla necessità di tenersi lontana dai riflettori per un pò, pare proprio che itra le artiste siano ormai ai. Una fonte vicina aha confermato che la 29enne ha bloccato tutti i contatti personali diretti con la band e non parla con le altre ragazze da diversi mesi. “Vuole recidere i legami e ricominciare da capo, sia a livello professionale che personale”, ha aggiunto la fonte. In un’intervista pubblicata ieri,ha affermato che il periodo passato con leMix è stato “fonte di grande infelicità”. Una situazione ...

