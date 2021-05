Il Manifesto compie 50 anni | sul quotidiano comunista la trasgressione resta illusoria

(Di giovedì 6 maggio 2021) Gliversari giocano brutti scherzi. Davanti allo specchio del tempo trascorso, l’età mostra spesso i segni esteriori dei fallimenti personali e di gruppo. Anche “il”,orgogliosamente “”, come si legge sulla testata, arrivato al giro di boa dei cinquant’, l’età della menopausa, non ne è stato immune, dati e date alla mano. Dall’ansia rivoluzionaria alla psicanalisi di gruppo Tra l’immancabile e un po’ scontato saluto “santino” del Presidente Mattarella (“stimolante punto di riferimento per chi voglia guardare alla interpretazione della realtà italiana e internazionale avendo a cuore la difesa dei lavoratori, la pace, la giustizia internazionale”: da cui si deduce che senza “il” non si può avere a cuore la difesa dei lavoratori, la ...

Advertising

ScaliaVincenzo : Un mio contributo sul manifesto di oggi - Brandolf11 : RT @AntigoneOnlus: Oggi @ilmanifesto compie 50 anni. Una storia che si lega a fondo con quella della nostra associazione che, negli anni '8… - Brandolf11 : RT @rossellarega: Oggi il Manifesto compie 50 anni, mezzo secolo di storia, di lotta, passione e resistenza. Bello lo spot per i 50 anni e… - MP_MarcoPiccolo : Questo manifesto oggi compie 50 anni #PrimoMaggio - cdghietta : RT @AncoraFischia: #ilmanifesto , QUOTIDIANO COMUNISTA, COMPIE 50 ANNI E LI PORTA BENE. -

Ultime Notizie dalla rete : Manifesto compie

Il Manifesto

..."del Disimpegno" del 1978. La sua ultima opera, "L'Annologio", ne è esempio "un misuratore dei tempi più umano, più in sintonia con i nostri tempi", svela l'artista. Un orologio che...... è un incrocio di perfetta simmetria: lì, in quell'istante e in quel pezzo di strada, sila ... Ildi Conte Quando si accumulano elementi per poter parlare di questa investitura si è ...Che succede se il bio si ferma proprio quando l’UE ne reclama lo sviluppo tanto da triplicarne le superfici europee in 10 anni? Che non se ne capirebbe bene il perché e cosa ne potrebbe derivare. In u ...Secondo la corte d’appello di Cagliari, il Movimento 5 Stelle non ha un vertice riconosciuto legalmente istituito. Questo è il succo della decisione con la quale è stato rigettato il ricorso presentat ...