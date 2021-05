Il “caso” Biancaneve: scoppia la bufera sul bacio “non consensuale” (Di giovedì 6 maggio 2021) bufera su una attrazione di Disneyland che finisce come il film del 1937. bacio a Biancaneve non consensuale? Una recensione grida allo scandalo Il bacio che il Principe dà a Biancaneve addormentata è salvifico o “non consensuale”? La domanda divide e sfocia in una questione etica scivolosa. Facciamo chiarezza. Il caso parte da una giostra Il caso nasce nel parco giochi di Disneyland a Anaheim, California. Quel mondo magico e ovattato riapre i battenti dopo quattrocento giorni a causa della pandemia da Covid. Una giostra, intitolata “Snow White’s Scary Adventure” e dedicata a Biancaneve, viene rinnovata. Ora che si prende la scena con colori più accesi e atmosfere più oniriche, è stata ribattezzata “Snow ... Leggi su zon (Di giovedì 6 maggio 2021)su una attrazione di Disneyland che finisce come il film del 1937.non? Una recensione grida allo scandalo Ilche il Principe dà aaddormentata è salvifico o “non”? La domanda divide e sfocia in una questione etica scivolosa. Facciamo chiarezza. Ilparte da una giostra Ilnasce nel parco giochi di Disneyland a Anaheim, California. Quel mondo magico e ovattato riapre i battenti dopo quattrocento giorni a causa della pandemia da Covid. Una giostra, intitolata “Snow White’s Scary Adventure” e dedicata a, viene rinnovata. Ora che si prende la scena con colori più accesi e atmosfere più oniriche, è stata ribattezzata “Snow ...

