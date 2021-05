Guardiani della Galassia, Dave Bautista parla dello spinoff su Drax e Mantis: "Non ne ho più sentito parlare" (Di giovedì 6 maggio 2021) Dave Bautista ha parlato dello spinoff di Guardiani della Galassia che avrebbe dovuto avere come protagonisti Drax e Mantis. James Gunn aveva ideato uno spinoff di Guardiani della Galassia con protagonisti Drax e Mantis e Dave Bautista ha ora offerto un aggiornamento sul progetto. L'attore, durante la promozione di Army of the Dead, ha infatti parlato del rapporto che lo lega al regista James Gunn spiegando inoltre il motivo per cui ha deciso di non recitare in The Suicide Squad: Missione Suicida. Dave Bautista ha spiegato: "Un po' di ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 6 maggio 2021)hatodiche avrebbe dovuto avere come protagonisti. James Gunn aveva ideato unodicon protagonistiha ora offerto un aggiornamento sul progetto. L'attore, durante la promozione di Army of the Dead, ha infattito del rapporto che lo lega al regista James Gunn spiegando inoltre il motivo per cui ha deciso di non recitare in The Suicide Squad: Missione Suicida.ha spiegato: "Un po' di ...

