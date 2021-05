"Denise caduta in un pozzo". Quella voce all'inizio delle indagini (Di giovedì 6 maggio 2021) Manifestazione di solidarietà per Denise Pipitone a poche ore dai sopralluoghi nella vecchia casa di Anna Corona: ecco cos'è accaduto a "Chi l'ha visto?" Leggi su ilgiornale (Di giovedì 6 maggio 2021) Manifestazione di solidarietà per Denise Pipitone a poche ore dai sopralluoghi nella vecchia casa di Anna Corona: ecco cos'è accaduto a "Chi l'ha visto?"

Advertising

ilgiornale : Manifestazione di solidarietà per Denise Pipitone a poche ore dai sopralluoghi nella vecchia casa di Anna Corona: e… - AnnaLizzy68 : RT @chilhavistorai3: Denise: “Persone della polizia giudiziaria mi dicevano ‘tutto questo lavoro per una bambina caduta in un pozzo”. L’ex… - RobertaBruzzone : RT @chilhavistorai3: Denise: “Persone della polizia giudiziaria mi dicevano ‘tutto questo lavoro per una bambina caduta in un pozzo”. L’ex… - enrica_emme : RT @chilhavistorai3: Denise: “Persone della polizia giudiziaria mi dicevano ‘tutto questo lavoro per una bambina caduta in un pozzo”. L’ex… - Michela31157608 : RT @chilhavistorai3: Denise: “Persone della polizia giudiziaria mi dicevano ‘tutto questo lavoro per una bambina caduta in un pozzo”. L’ex… -

Ultime Notizie dalla rete : Denise caduta pozzo Denise è caduta in un pozzo", quella voce all'inizio delle indagini ...a suo tempo della scomparsa di Denise. La donna ha infatti affermato che qualcuno della polizia giudiziaria la accusò di cercare le luci della ribalta, ma invece " la bambina era caduta in un pozzo ".

Aggiornamenti sul caso Denise Pipitone ... con molta probabilità si accede a un pozzo oggetto di una prima ...alla possibile presenza del cadavere della piccola Denise, celata ... ipotesi poi caduta con l'assoluzione della ragazza. Eppure oggi ...

...a suo tempo della scomparsa di. La donna ha infatti affermato che qualcuno della polizia giudiziaria la accusò di cercare le luci della ribalta, ma invece " la bambina erain un".... con molta probabilità si accede a unoggetto di una prima ...alla possibile presenza del cadavere della piccola, celata ... ipotesi poicon l'assoluzione della ragazza. Eppure oggi ...