Dal 9 maggio le rimodulazioni TIM con 2 euro in più al mese, le offerte (Di giovedì 6 maggio 2021) Entreranno in vigore dal 9 maggio 2021 le rimodulazioni TIM annunciate sul finire di marzo scorso, e di cui abbiamo deciso di tornare a parlare per far sì che non vi trovate impreparati. Le modifiche unilaterali del contratto, questa volta, interessano un certo numero di offerte mobile non più facenti parte del canvass del gestore blù. Le rimodulazioni TIM consistono in un aumento del canone mensile di 2 euro a partire dal primo rinnovo utile successivo alla data del 9 maggio 2021 (come forma di compensazione, gli utenti potranno decidere di ottenere 20GB di traffico dati in più al mese). Le tariffe interessate sono diverse, ma nella lista rientrano quelle con canone mensile di 5,99 e 6,99 euro al mese, che prenderanno a costare ...

