Come uscire dalla «sindrome della caverna» (Di giovedì 6 maggio 2021) Gli psicologi la chiamano "cave syndrome", la sindrome della caverna. È quella che stanno provando milioni di persone nel mondo dopo essere state chiuse in casa per oltre un anno a causa dell'epidemia. L'American Psychological Association ha appena pubblicato un report che contiene statistiche e fornisce consigli su chi ha difficoltà a ritornare alla vita di prima. La stima è che al momento circa il 48 percento dei vaccinati sentono disagio e inquietudine al pensiero di dover ritornare ai vecchi rapporti di persona nel lavoro e nelle altre situazioni della vita quotidiana. I fattori di rischio che provocano la "sindrome della caverna" sono l'abitudine a stare in casa, la sensazione che vi sia un rischio e la quasi assenza di rapporti sociali di persona. Coprirsi il ... Leggi su panorama (Di giovedì 6 maggio 2021) Gli psicologi la chiamano "cave syndrome", la. È quella che stanno provando milioni di persone nel mondo dopo essere state chiuse in casa per oltre un anno a causa dell'epidemia. L'American Psychological Association ha appena pubblicato un report che contiene statistiche e fornisce consigli su chi ha difficoltà a ritornare alla vita di prima. La stima è che al momento circa il 48 percento dei vaccinati sentono disagio e inquietudine al pensiero di dover ritornare ai vecchi rapporti di persona nel lavoro e nelle altre situazionivita quotidiana. I fattori di rischio che provocano la "" sono l'abitudine a stare in casa, la sensazione che vi sia un rischio e la quasi assenza di rapporti sociali di persona. Coprirsi il ...

