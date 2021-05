Caso Pipitone | ispezione nella casa di Anna Corona | a caccia di una stanza segreta

(Di giovedì 6 maggio 2021). I carabinieri del comando provinciale di Trapani stanno ispezionando l’abitazione a Mazara del Vallo che è stata abitata da, l’ex moglie di Pietro Pulizzi, padre biologico di Denise. La donna è la madre di Jessica Pulizzi, processata e assolta per il rapimento della sorellastra Denise. Le forze dell’ordine stanno perlustrando da ore l’edificio disabitato, che appartiene ad una famiglia che vive in Svizzera, per cercare tracce di una. leggi anche l’articolo —> Deniseriaperte le indagini, sentita l’ex pm che indagò sul: sospetta fuga notizie coperte da segreto Nuova svolta neldi Denise. Gli inquirenti sono ripartiti ...

Chi l'ha visto, colpo di scena in diretta suldi Denise. È Piera Maggio a farlo sapere: 'Dopo 17 anni…' Pubblicato il 06 - 05 - 2021 alle ore 08:28. Ultima modifica il 06 - 05 - ...Si torna a puntare i riflettori sulDenise. A farlo è la trasmissione Chi l'ha visto? Che ancora una volta si è occupata deldella bambina scomparsa a Mazara del Vallo. Tutto inizia da una clamorosa novità: la ...Ispezione dei carabinieri, supportati da unità dei vigili del fuoco, nell'ex appartamento di Anna Corona, prima moglie di Piero Pulizzi, padre naturale di Denise Pipitone e madre ...Gli inquirenti non hanno trovato tracce di Denise Pipitone nell'appartamento dell'ex moglie del papà, che non è stato messo sotto sequestro. Le parole della mamma in collegamento da Mazara del Vallo: ...