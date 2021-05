Caso Fedez, nuovo botta e risposta: “Confronto tv?” La risposta spiazza (Di giovedì 6 maggio 2021) Passano i giorni, ma il Caso Fedez divampato durante e dopo il Concertone del 1 maggio continua a tenere banco. nuovo botta e risposta con la Lega di Matteo Salvini… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 6 maggio 2021) Passano i giorni, ma ildivampato durante e dopo il Concertone del 1 maggio continua a tenere banco.con la Lega di Matteo Salvini… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it.

Advertising

davidefaraone : Il direttore di Rai Tre Franco #DiMare accusa #Fedez di ciò che in realtà #Report ha fatto con #Renzi, aver manipol… - fattoquotidiano : Caso Fedez, Fornaro (LeU) a Di Mare: “Parlare di ‘censura preventiva’ non è scorretto, non doveva esserci alcun tip… - VittorioSgarbi : “...Fedez ha monopolizzato l’attenzione dell’intero festival, a danno di un'attenzione che avrei preferito andasse… - ClaudioAgos : RT @Virus1979C: Caso Fedez, Travaglio ad Accordi&Disaccordi (Nove): “Il direttore di Rai3 Franco Di Mare si scusi con il cantante per le su… - EllyDelly4 : RT @GiuliaSalemi93: Caso Fedez RAI. Il primo ha scosso le coscienze di molti denunciando fatti concreti. Gli altri si difendono attaccando… -