Caso Denise: ex pm Angioni, 'era terreno minato, così fui bloccata durante l'inchiesta'/Adnkronos (2) (Di giovedì 6 maggio 2021) (Adnkronos) - "Quando l'assegnatario è andato via, cioè il collega Luigi Boccia, sono diventata la principale titolare dell'inchiesta, con due pm, ancora giovanissimi, cioè Antonella Avila e Marco Imperato, che lavoravano con me e che sono rimasti dopo il mio trasferimento a Cagliari". Ma Angioni ha potuto seguire l'inchiesta solo per meno di un anno. A fine luglio del 2005 è arrivato il trasferimento in Sardegna. Ma quei dieci mesi sono bastati per farle capire che in quella indagine c'erano troppe cose "che non andavano". Ricorda, ad esempio, che l'ispezione nella casa di via Pirandello, a Mazara del Vallo, dove abitava Anna Corona e che ora è disabitata "fu fatta". "Anche se non c'era il pozzo di cui si è parlato ieri", dice la giudice. "Ricordo perfettamente che l'ispezione fu fatta - racconta ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 6 maggio 2021) () - "Quando l'assegnatario è andato via, cioè il collega Luigi Boccia, sono diventata la principale titolare dell', con due pm, ancora giovanissimi, cioè Antonella Avila e Marco Imperato, che lavoravano con me e che sono rimasti dopo il mio trasferimento a Cagliari". Maha potuto seguire l'solo per meno di un anno. A fine luglio del 2005 è arrivato il trasferimento in Sardegna. Ma quei dieci mesi sono bastati per farle capire che in quella indagine c'erano troppe cose "che non andavano". Ricorda, ad esempio, che l'ispezione nella casa di via Pirandello, a Mazara del Vallo, dove abitava Anna Corona e che ora è disabitata "fu fatta". "Anche se non c'era il pozzo di cui si è parlato ieri", dice la giudice. "Ricordo perfettamente che l'ispezione fu fatta - racconta ...

