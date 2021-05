Beautiful puntate America | Thomas cambia? Insolito confronto con Liam

(Di giovedì 6 maggio 2021)Le anticipazionine annunciano che il giovane Forrester appare davvero provato dalla morte del suo amico Vinny, tanto che si dichiara addirittura felice del ritorno di fiamma tra Hope e lo Spencer Pubblicato su 6 Maggio 2021dopo la morte di Vinny? Nel corso della puntata diandata in onda ieri in, il giovane Forrester dimostra di essere una persona diversa, tanto che avviene unconinaspettato. Alla Forrester Creations, Hope trovache disegna. Il figlio di Ridge afferma che il lavoro gli permette di tenere la mente lontana da quanto accaduto al suo migliore amico. Parlano poi del tributo aVinny ed entrambi ammettono che è stato bellissimo. Hope ...

Le anticipazioni americane annunciano che il giovane Forrester appare davvero provato dalla morte del suo amico Vinny, tanto che si dichiara addirittura felice del ritorno di fiamma tra Hope e lo Spencer. Che fine fa Sally Spectra di Beautiful? È ancora una volta la giovane Spectra la protagonista delle puntate di Beautiful in onda in questi giorni in Italia. Se da una parte assistiamo infatti alle ...