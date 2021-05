Barcellona, Ansu Fati va in Portogallo per curare il ginocchio. Il comunicato (Di giovedì 6 maggio 2021) Con un comunicato ufficiale, il Barcellona ha reso noto la situazione clinica di Ansu Fati: “Il primo giocatore della squadra Ansu Fati si è recato oggi a Porto per sottoporsi a un esame clinico del ginocchio sinistro da parte del dottor Jose Carlos Noronha, sotto la supervisione del personale del dipartimento di servizi medici del club. Il giocatore sta lavorando duramente per superare l’infortunio al menisco interno del ginocchio sinistro che si è verificato lo scorso novembre e che lo ha costretto ad un intervento chirurgico. Prima dell’infortunio, Ansu Fati ha giocato 10 partite in questa stagione, nelle quali ha segnato cinque gol, l’ultimo dei quali è arrivato al Camp Nou Clásico contro il Real Madrid. Il 18enne ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 6 maggio 2021) Con unufficiale, ilha reso noto la situazione clinica di: “Il primo giocatore della squadrasi è recato oggi a Porto per sottoporsi a un esame clinico delsinistro da parte del dottor Jose Carlos Noronha, sotto la supervisione del personale del dipartimento di servizi medici del club. Il giocatore sta lavorando duramente per superare l’infortunio al menisco interno delsinistro che si è verificato lo scorso novembre e che lo ha costretto ad un intervento chirurgico. Prima dell’infortunio,ha giocato 10 partite in questa stagione, nelle quali ha segnato cinque gol, l’ultimo dei quali è arrivato al Camp Nou Clásico contro il Real Madrid. Il 18enne ...

Advertising

sportli26181512 : Barcellona, non c'è pace per Ansu Fati: nuovo intervento in vista: Ansu Fati nuovamente sotto i ferri. È questa la… - BombeDiVlad : ?? Nuova operazione per #AnsuFati ?? Il #Barcellona dovrà aspettarlo ancora ?? #LBDV #LeBombeDiVlad - infoitcultura : Barcellona, Ansu Fati si opera di nuovo al ginocchio - sportface2016 : #Barcellona , #AnsuFati sarà operato al menisco per la terza volta - MCalcioNews : Barcellona, Ansu Fati sotto i ferri. Sarà costretto a un nuovo intervento chirurgico -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona Ansu Barcellona, non c'è pace per Ansu Fati: nuovo intervento in vista Commenta per primo Ansu Fati nuovamente sotto i ferri. È questa la notizia fatta circolare in mattinata dalla stampa spagnola. Giovedì prossimo la stella del Barcellona , stando a quanto riporta il quotidiano As , si ...

Barcellona, Ansu Fati sarà operato per la terza volta al menisco Ansu Fati sarà sottoposto ad un nuovo intervento chirurgico. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, il 18enne attaccante del Barcellona nella giornata di giovedì verrà operato per la terza volta ...

As: "Barcellona, Ansu Fati operato per la terza volta al menisco" Tuttosport Ansu Fati vola in Portogallo per delle cure al ginocchio sinistro Ansu Fati sarà sottoposto in Portogallo a delle cure mediche riguardo l'infortunio al ginocchio sinistro: altri due mesi di stop.

Barcellona, Ansu Fati è costretto a un nuovo intervento chirurgico Ansu Fati sarà costretto a passare sotto i ferri per risolvere i problemi causati dalla rottura del menisco interno del ginocchio sinistro. Il talento del Barcellona, 18 anni, era stato sottoposto a u ...

Commenta per primoFati nuovamente sotto i ferri. È questa la notizia fatta circolare in mattinata dalla stampa spagnola. Giovedì prossimo la stella del, stando a quanto riporta il quotidiano As , si ...Fati sarà sottoposto ad un nuovo intervento chirurgico. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, il 18enne attaccante delnella giornata di giovedì verrà operato per la terza volta ...Ansu Fati sarà sottoposto in Portogallo a delle cure mediche riguardo l'infortunio al ginocchio sinistro: altri due mesi di stop.Ansu Fati sarà costretto a passare sotto i ferri per risolvere i problemi causati dalla rottura del menisco interno del ginocchio sinistro. Il talento del Barcellona, 18 anni, era stato sottoposto a u ...