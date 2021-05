Arrestato 28enne di Messina | combatteva in Ucraina come mercenario filorusso

Advertising

ilcirotano : Da Messina all'Ucraina, arrestato un combattente mercenario 28enne - - messina_oggi : Era al soldo dei separatisti filo-russi nell'ambito del conflitto armato in Ucraina orientale.… - messina_oggi : Era al soldo dei separatisti filo-russi nell'ambito del conflitto armato in Ucraina orientale.… - messina_oggi : Era al soldo dei separatisti filo-russi nell'ambito del conflitto armato in Ucraina orientale.… - messveneto : Da Messina all'Ucraina, arrestato un mercenario: Un 28enne messinese è stato fermato all'estero, dove il giovane si… -

Ultime Notizie dalla rete : Arrestato 28enne

Ucraina :un mercenario di Messina che combatteva per le milizie filorusse nel Donbass . Ilmessinese è statodai carabinieri del Ros . Ucraina:un mercenario di Messina che combatteva per le milizie filorusse nel Donbass Era stato reclutato in Italia , combatteva ...È stato, in tal modo, possibile documentare che iloperava come combattente mercenario nella regione del Donbass, dove si era stabilito dal 2016, condividendo mediante i social network le ...Ucraina mercenario italiano arrestato, combatteva in cambio di un compenso per le milizie filo russe nella regione del Donbass ...Operazione “Ivan” dei carabinieri del Ros che, con il supporto dei comandi provinciali territorialmente competenti, all’alba di oggi hanno eseguito ...