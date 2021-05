Alessandro Cecchi Paone | “La Legge Zan va approvata subito” | la critica a Pio e Amedeo

(Di giovedì 6 maggio 2021)attacca il monologo di Pio e: il giornalista e conduttore televisivo ha detto la sua, ecco le parole in diretta su Radio Capital. A circa una settimana dall’ultima puntata di Felicissima Sera, le critiche per Pio enon sono finite. Il duo di comici pugliesi sono finiti al centro delle L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Alessandro Cecchi

Tv Fanpage

In particolare Giovanni Ciacci ePaone hanno fermamente stigmatizzato le frasi che il rapper canta in alcuni suoi brani, in quanto ritenute violente e di istigazione all'odio e alla ...AnchePaone ha espresso la sua solidarietà alla conduttrice ricordando la gravità di incitare atti di violenza. La D'Urso ha però ribadito il sostegno per Fedez apprezzando di aver ...Alessandro Cecchi Paone ha rivolto dure parole a due noti comici, cosa ha detto il famoso giornalista in merito ai loro insulti.Alessandro Cecchi Paone viaggia a due velocità sul monologo di Pio e Amedeo. Da un lato ne apprezza la qualità e la costruzione del varietà: “È un prodotto curatissimo con ospiti di Serie A”, ma dall’ ...