(Di giovedì 6 maggio 2021) (Adnkronos) –riceverà ilnel corso della 66esima edizione dei Premidi Donatello. Il riconoscimento sarà assegnato il prossimo 11 maggio nell’ambito della cerimonia di premiazione in diretta in prima serata su Rai 1 condotta da Carlo Conti. “Una carriera stellare e tuttavia saggia, che parte da Città di Castello e dalla nostra commedia, e si lascia valorizzare da grandi autori come Francis Ford Coppola e Giuseppe Tornatore diventando subito internazionale, con in più la devozione del cinema francese dalla sua parte”, dichiara Piera Detassis, presidente e direttore Artistico dell’Accademia del Cinema Italiano. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

tempoweb : Monica Bellucci vera diva internazionale. Per lei il David Speciale #cinema #bellucci #daviddidonatello… - fisco24_info : A Monica Bellucci il David Speciale 2021: Il riconoscimento sarà assegnato il prossimo 11 maggio nell'ambito della… - solocine : David speciale 2021 a Monica Bellucci - 34_liss : RT @rtl1025: ?? Monica #Bellucci riceverà il #David Speciale 2021 nel corso della 66esima edizione dei Premi David di Donatello. Il riconosc… - PhilippeLENOIR2 : RT @AnneChameau: Monica Bellucci en Sicile, Italie, 1991. Photo de Ferdinando Scianna. -

Ultime Notizie dalla rete : Monica Bellucci

L'annuncio a sorpresa., nominata nel 2003 grazie a Ricordati di Me, riceverà il David Speciale 2021 nel corso della 66ª edizione dei Premi David di Donatello, Oscar del cinema italiano. Il riconoscimento ...Era ora che qualcuno lo dicesse: quella dicome attrice è Una carriera stellare e saggia, impresa tutt'altro che semplice anche per chi al cinema ci è arrivato da un'accademia di arte drammatica invece che dalle passerelle ...Monica Bellucci riceverà il David Speciale 2021 nel corso della 66esima edizione dei premi David di Donatello . Il riconoscimento sarà assegnato martedì ...ROME, MAY 6 - Monica Bellucci will get a career David di Donatello award, Italy's equivalent of the Oscars, at this year's ceremony on May 11, organizers said Thursday. Italian Cinema Academy Presiden ...