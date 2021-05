WTA Saint-Malo 2021 | Jasmine Paolini batte Nina Stojanovic in tre set e va ai quarti

Leggi su oasport

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Il torneo denominato L’Open 35 de, di categoria WTA 125, che si sta giocando sulla terra battuta outdoor di, in Francia, ha visto, tra i cinque incontri odierni degli ottavi, la vittoria in rimonta disulla serba, testa di serie numero 7 del tabellone, per 4-6 6-2 6-1 in un’ora e quarantotto minuti. Aidi finale di venerdì 7 per l’azzurra ci sarà la sfida con la slovacca Anna Karolína Schmiedlová. Nel primo set la serba trova subito il break in apertura e poi sale sul 4-1 pesante. L’azzurra recupera uno dei due break di svantaggio, tornando sul 2-4, ma non riesce mai a procurarsi l’occasione per riequilibrare il parziale, cedendo al termine di un ...