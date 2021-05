Vidal a Sanchez sui social | “Tutto questo è per noi e per le nostre famiglie Tanti anni di sacrificio | fatica e impegno”

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Post su Instagram di Arturoper il compagno di squadra e di Nazionale Alexis, dopo la vittoria dello scudetto con la maglia dell’Inter: “Abbiamo lasciato il Cilefa, avevamo il sogno di conquistare il mondo senza sapere cosa ci riservava la vita e dopo tutti questicon tantoe perseveranza abbiamo realizzato cose imporssime sapendo che ci sono ancorasogni da realizzare.è per noi, lee il nostro paese. Viva il Cile”. Visualizzapost su Instagram Un post condiviso da Arturo ...

Non solo ? La schiera di veterani con gli ingaggi pesanti è composta anche da, Young e ... Il valore tecnico dinon si discute e il suo contributo, seppur a tratti, è stato decisivo per ...Quello precedente diche aveva portato l'Inter avanti sui rivali di sempre imponeva di ... Ma invece ecco il cross pennellato diper un colpo di testa dell'attaccante argentino che sfida ...Lo scudetto vinto ufficialmente domenica è ancora un ricordo freschissimo ed in casa Inter è tempo di celebrazioni: ecco il post di Vidal ...La proprietà proverà a risparmiare rinunciando ad alcuni ingaggi top: Kolarov e Young verso l'addio, Alexis e il connazionale Vidal guadagnano (insieme) 13,5 milioni di euro netti ...