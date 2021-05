Verstappen: GP di Spagna rivelatore, Barcellona ci è favorevole (Di mercoledì 5 maggio 2021) E sono 100, domenica, quando Max Verstappen prenderà il via del GP di Spagna con Red Bull. Tanti i GP dal 2016, dal debutto a stagione in corso, in sostituzione di Kvyat e, subito, con la vittoria ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di mercoledì 5 maggio 2021) E sono 100, domenica, quando Maxprenderà il via del GP dicon Red Bull. Tanti i GP dal 2016, dal debutto a stagione in corso, in sostituzione di Kvyat e, subito, con la vittoria ...

autosprint : #Verstappen: GP di Spagna rivelatore, Barcellona ci è favorevole ?? - petrazzuolo : RT @napolimagazine: F1 - Gp di Spagna, Verstappen: 'La pista della prima vittoria non si scorda mai' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: F1 - Gp di Spagna, Verstappen: 'La pista della prima vittoria non si scorda mai' - susydigennaro : RT @napolimagazine: F1 - Gp di Spagna, Verstappen: 'La pista della prima vittoria non si scorda mai' - napolimagazine : F1 - Gp di Spagna, Verstappen: 'La pista della prima vittoria non si scorda mai' -