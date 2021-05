Valeria Fabrizi e Memo Remigi hanno avuto un flirt, l’attrice confessa un retroscena inatteso (Di mercoledì 5 maggio 2021) Ieri, 4 maggio 2021, a “Oggi è un altro giorno” Serena Bortone ha intervistato Valeria Fabrizi. l’attrice ha raccontato la sua storia, si è commossa, ha riso e ha anche svelato qualche retroscena interessante. Valeria Fabrizi è sicuramente una delle donne più amate e una tra le attrici più apprezzate di sempre. Ora l’attrice ha 84 anni ma la sua carriera prosegue con grande successo. Proprio in questi ultimi anni ha preso parte a diverse fiction di grande importanza come Il paradiso delle signore e che Dio ci aiuti. La donna ha svelato una curiosità, un flirt tra Valeria Fabrizi Memo Remigi. Valeria Fabrizi Memo ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 5 maggio 2021) Ieri, 4 maggio 2021, a “Oggi è un altro giorno” Serena Bortone ha intervistatoha raccontato la sua storia, si è commossa, ha riso e ha anche svelato qualcheinteressante.è sicuramente una delle donne più amate e una tra le attrici più apprezzate di sempre. Oraha 84 anni ma la sua carriera prosegue con grande successo. Proprio in questi ultimi anni ha preso parte a diverse fiction di grande importanza come Il paradiso delle signore e che Dio ci aiuti. La donna ha svelato una curiosità, untra...

