Un giornalista francese è stato rapito in Mali da un gruppo jihadista (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il giornalista francese Olivier Dubois è stato rapito in Mali lo scorso 8 aprile. Lo ha annunciato il 4 maggio l’organizzazione non governativa Reporter Senza Frontiere (RSF) e lo ha confermato all’agenzia AFP un funzionario del ministero degli Esteri francese. In Leggi su ilpost (Di mercoledì 5 maggio 2021) IlOlivier Dubois èinlo scorso 8 aprile. Lo ha annunciato il 4 maggio l’organizzazione non governativa Reporter Senza Frontiere (RSF) e lo ha confermato all’agenzia AFP un funzionario del ministero degli Esteri. In

Avvenire_Nei : #Mali Giornalista francese rapito da gruppo filo al-Qaeda - ZPeppem : RT @Agenzia_Italia: Il giornalista francese rapito in Mali: 'Fate di tutto per liberarmi' - siamozeta : RT @ilpost: Un giornalista francese è stato rapito in Mali da un gruppo jihadista - Raindog2704 : RT @ilpost: Un giornalista francese è stato rapito in Mali da un gruppo jihadista - ilpost : Un giornalista francese è stato rapito in Mali da un gruppo jihadista -