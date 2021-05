Tangenziale di Torino bloccata (Di mercoledì 5 maggio 2021) Tangenziale bloccata questo pomeriggio a Torino per un incidente avvenuto nella zona di Collegno in direzione nord Milano-Aosta. Un tamponamento ha coinvolto una Volvo C80, una Renault Scenic e una Citroen Xsara. Feriti i conducenti, che sono stati trasportati, non in condizioni gravi, all’ospedale di Rivoli. Il traffico è stato chiuso nelle due corsie di marcia, quella destra e quella sinistra, mentre aperta quella centrale. L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 5 maggio 2021)questo pomeriggio aper un incidente avvenuto nella zona di Collegno in direzione nord Milano-Aosta. Un tamponamento ha coinvolto una Volvo C80, una Renault Scenic e una Citroen Xsara. Feriti i conducenti, che sono stati trasportati, non in condizioni gravi, all’ospedale di Rivoli. Il traffico è stato chiuso nelle due corsie di marcia, quella destra e quella sinistra, mentre aperta quella centrale. L'articolo proviene da Nuova Società.

