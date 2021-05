Scuola | Costarelli Presidi Lazio | ' sanificatori? Fondi insufficienti | intervenga Figliuolo' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Roma, 5 mag. (Adnkronos) - Ia disposizione delle scuole per l'acquisto di dispositivi di sicurezza "non sono né sufficienti né minimamente parametrati per comprare i. Inoltre i dirigenti scolastici non sanno come e quali strumenti scegliere". Ad illustrare le difficoltà incontrate dalle scuole per l'approvvigionamento didell'aria in vista del rientro a settembre è la vice presidente dell'Associazione nazionaledel, Cristinache aggiunge: "Va fatto un acquisto massivo, in base alle indicazioni dei, conulteriori ed in forma centralizzata. Esattamente come è avvenuto per i banchi. E' necessario l'intervento del Commissario straordinario". "Io stessa - rileva ...