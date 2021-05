Sci fi | i cinque più grandi classici europei

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Il genere sci fi, probabilmente è quello che rappresenta meglio le infinite possibilità del cinema. Possibilità tecniche, artistiche e scientifiche, ma soprattutto la capacità di un regista di mettere in scena una realtà così lontana. L’ Europa è sembra stata la culla della cultura e della civiltà attraverso il fiorire di arte, letteratura e teatro. Il cinema nel 900 divenne un mezzo, soprattutto per i paesi vittime del regime comunista, per raccontare storie. Un modo per commentare e descrivere la società del tempo, dato che spesso riusciva ad aggirare ilimiti della censura. Sci fi: come è cambiato il genere? A differenza dello sci fi di stampo americano, la fantascienza nata nell’ Europa centrale e dell’est e molto più ragionata, in un certo senso molto più celebrale. A volte diventavano un contenitore dove raccontare l’ interiorità dell’essere umano e ...