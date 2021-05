Roma, Zingaretti inaugura il Parco Sannazzaro (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha inaugurato il Parco Sannazzaro nel III Municipio di Roma. “La bella notizia è che una discarica abusiva abbandonata per anni è diventata un bellissimo Parco”. mpe/vbo/trg su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il presidente della Regione Lazio, Nicola, hato ilnel III Municipio di. “La bella notizia è che una discarica abusiva abbandonata per anni è diventata un bellissimo”. mpe/vbo/trg su Il Corriere della Città.

fattoquotidiano : Lunedì mattina la Regione Lazio, salvo colpi di scena, commissarierà il Comune di Roma sul fronte dei rifiuti. Il C… - stefanocedri : @Andrea0606061 @elidacomasio @virginiaraggi signore il problema non è la raccolta ma lo smistamento visto che la Re… - CorriereCitta : Roma, Zingaretti inaugura il Parco Sannazzaro - rep_roma : Zingaretti: 'Nel Lazio immunità di gregge in tempi brevi'. Sabato 'farò il vaccino AstraZeneca' [aggiornamento dell… - Maschere1 : Vaccino Lazio, Zingaretti: «La lista degli over 80 indecisi consegnata ai medici di base: vanno cercati» -