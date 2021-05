Quentin Tarantino: il New Beverly riapre il mese prossimo (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il New Beverly Cinema di Quentin Tarantino riaprirà il mese prossimo. Dopo essere stato chiuso per un anno a causa della pandemia di coronavirus in corso, il cinema riaprirà il 1 giugno. Chi ha annunciato la riapertura? In un nuovo post su Twitter, il cinema di Los Angeles ha condiviso un’immagine che diceva: “Riapertura il 1 ° giugno 2021 perché amiamo vedere i film”. Quentin Tarantino: Il New Beverly Il cinema da 300 posti è inaugurato nel 1929 su Beverly Boulevard è di proprietà di Tarantino dal 2007. Il regista di C’era una volta a Hollywood ha salvato il cinema dalla riqualificazione ed è noto per aver mostrato i lungometraggi su entrambe le stampe 35 mm e 16 mm dopo che Tarantino è ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il NewCinema diriaprirà il. Dopo essere stato chiuso per un anno a causa della pandemia di coronavirus in corso, il cinema riaprirà il 1 giugno. Chi ha annunciato la riapertura? In un nuovo post su Twitter, il cinema di Los Angeles ha condiviso un’immagine che diceva: “Riapertura il 1 ° giugno 2021 perché amiamo vedere i film”.: Il NewIl cinema da 300 posti è inaugurato nel 1929 suBoulevard è di proprietà didal 2007. Il regista di C’era una volta a Hollywood ha salvato il cinema dalla riqualificazione ed è noto per aver mostrato i lungometraggi su entrambe le stampe 35 mm e 16 mm dopo cheè ...

