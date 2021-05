Principe Filippo: svelate le cause della morte del Duca (Di mercoledì 5 maggio 2021) Le cause della morte del Principe Filippo Lo scorso 9 aprile il mondo ha ricevuto la sconvolgente notizia dalla morte del Principe Filippo, venuto a mancare all’età di 99 anni. Il consorte della Regina Elisabetta si è spento nel Castello di Windsor, dove viveva da alcuni anni a seguito del ritiro a vita privata. A L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 5 maggio 2021) LedelLo scorso 9 aprile il mondo ha ricevuto la sconvolgente notizia dalladel, venuto a mancare all’età di 99 anni. Il consorteRegina Elisabetta si è spento nel Castello di Windsor, dove viveva da alcuni anni a seguito del ritiro a vita privata. A L'articolo proviene da Novella 2000.

