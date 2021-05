tai59741746 : Perche dopo 25 anni di contributi uno prende 380€ al mese e i mafiosi prendono anche il reddito di cittadinanza 780€ - Nazione_Arezzo : Prende il reddito di cittadinanza ma compra casa e auto di lusso: attività tutta in nero - LetiziaFirenze : Prende il reddito di cittadinanza, compra auto e casa e lavora al nero: denunciato dalla guardia di finanza di Arez… - GFontanella3 : @Roby82495873 @Pensiero0 @alexa5313 @matteorenzi Vivono con soldi pubblici quelli che prendono il reddito di cittad… - twittyLola : RT @bravimabasta: Scrivo un pezzo A FAVORE del reddito di cittadinanza. Sull’Espresso. Arrivano grillini a insultare perché l’Espresso pren… -

Ultime Notizie dalla rete : Prende reddito

LA NAZIONE

Nelle dichiarazioni sostitutive presentate per l'ottenimento deldi cittadinanza, invece, la moglie dell'imprenditore dichiarava che il nucleo familiare era privo die di patrimonio ...Il "furbetto" deldi cittadinanza è finito nella rete dei controlli dei carabinieri. L'operazione rientra nelle attività di verifica, già da tempo avviate in ambito provinciale dai ...Letta porta le idee dem: tutto o quasi passa dalla decontribuzione. Ma non intercetta le nuove trasformazioni anche sui diritti ...Da anni alle prese con numerosi problemi, anche di origine finanziaria, nei giorni scorsi il Cda della Fondazione che gestisce la casa di riposo Divina Provvidenza di Sassari, ubicata in Piazza Sant'A ...