PlayStation Now, maggio 2021 – RubricaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di mercoledì 5 maggio 2021) PlayStation Now si aggiorna a maggio 2021 con l'arrivo dello strepitoso soulslike Nioh, del picchiaduro a scorrimento Streets of Rage 4 e del brawler tie-in Jump Force.. A maggio 2021 il catalogo di PlayStation Now si arricchisce di tre nuovi giochi per PS4: parliamo dell'eccellente soulslike Nioh, sviluppato da Team Ninja; del picchiaduro a scorrimento Streets of Rage 4, che segna il ritorno della classica serie SEGA; e infine del brawler tie-in Jump Force, che mette insieme alcuni fra i personaggi più famosi dei manga. Titoli che i possessori di una console PlayStation potranno scaricare e installare in locale come …

