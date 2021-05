Pio e Amedeo: “Noi non chiediamo scusa e voi non fate …”, la Lucarelli risponde e gli asfalta (Di mercoledì 5 maggio 2021) Continua il botta e risposta tra, Pio e Amedeo dopo il loro discorso su quanto sia sbagliato esasperare il “politicamente corretto”, e chi non la pensa come loro. Dopo il loro discorso tenuto durante l’ultima puntata del loro show “Felicissima sera” andato in onda per quattro venerdì in prima serata su canale 5, si è scatenata una grossissima polemica che, probabilmente, loro si aspettavano anche e le discussioni stanno avvenendo soprattutto via social. Dopo la polemica parlano Pio e Amedeo Dopo tutta la polemica che si è scatenata dopo il discorso fatto da Pio e Amedeo, loro hanno preso la parola e hanno detto: “Non fate finta di non capire quello che abbiamo detto … Abbiamo appena cominciato la nostra battaglia ai luoghi comuni e all’ipocrisia”. E poi, ancora: “Qualcuno forse da questo post si aspetta delle scuse e ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 5 maggio 2021) Continua il botta e risposta tra, Pio edopo il loro discorso su quanto sia sbagliato esasperare il “politicamente corretto”, e chi non la pensa come loro. Dopo il loro discorso tenuto durante l’ultima puntata del loro show “Felicissima sera” andato in onda per quattro venerdì in prima serata su canale 5, si è scatenata una grossissima polemica che, probabilmente, loro si aspettavano anche e le discussioni stanno avvenendo soprattutto via social. Dopo la polemica parlano Pio eDopo tutta la polemica che si è scatenata dopo il discorso fatto da Pio e, loro hanno preso la parola e hanno detto: “Nonfinta di non capire quello che abbiamo detto … Abbiamo appena cominciato la nostra battaglia ai luoghi comuni e all’ipocrisia”. E poi, ancora: “Qualcuno forse da questo post si aspetta delle scuse e ...

MetaErmal : Ho fatto questo post su Instagram. È stato cancellato perché “non rispetta le linee e le norme di IG”. ?????? hanno ra… - stanzaselvaggia : Ho scritto di Pio e Amedeo. Che si credono politicamente scorretti, riuscendo ad essere solo volgarmente corretti. - LegaSalvini : LA BANALITÀ DI FEDEZ E IL CORAGGIO DI PIO E AMEDEO - justashake : Che la violenza parta proprio dal linguaggio solo due rimbecilliti come Pio e Amedeo possono non capirlo - francezca_ : RT @HuertDeAuteuil: Il post di “chiarimento” di Pio e Amedeo è tremendo. Non c’è una singolo grammo di autocritica, solo l’arroganza di ch… -