Per l' immunologo Perno il numero dei morti continuerà a calare

AGI - "È ragionevole pensare che il numero dei morti continuerà a calare. E questo soprattutto per l'avanzamento della campagna vaccinale che protegge le fasce più a rischio". Ne è convinto Carlo Federico Perno, responsabile di Microbiologia e Diagnostica di Immunologia all'ospedale pediatrico Bambino Gesù. "Ma la diminuzione dei casi e il calo dei decessi non stanno procedendo in maniera esattamente sincrona", osserva Perno all'AGI. "Dobbiamo considerare che veniamo da un mese di restrizioni e questo mostra i suoi effetti sul contagio". Però sul calo del numero di morti è soprattutto il vaccino a far sentire il suo peso: "Abbiamo evidenze da Israele e Gran Bretagna, i paesi in cui l'immunizzazione della popolazione è in stato più avanzato. E in ...

