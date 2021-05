PA | Asmel | un terzo della spesa dei Comuni viene “bruciata” dalla burocrazia

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 5 maggio 2021) (Teleborsa) – Nel 2019 le spese deiimpiegate per i servizi generali, amministrazione e gestione hanno toccato i 15,9 miliardi di euro. In buona sostanza queste uscite stimano le risorse impiegate dalle Amministrazioni comunali per ottemperare gli adempimenti burocratici che quotidianamente sono chiamate ad affrontare. È quanto ha calcolato uno studio commissionato all’Ufficio studiCGIA da, l’Associazione che rappresenta oltre 3.500di tutt’Italia e che da anni sostiene che il bigottismo normativo è la principale causa dei ritardi nello sviluppo del Paese. Se si calcola l’incidenza di questo importo sullacorrente totale in capo ai(al netto del servizio rifiuti), essa ammonta mediamente al 35,3 per cento, ma sale al 40,5 per cento per le ...