“Non sapevo niente”. Denise Pipitone, Piera Maggio “scioccata”. E spunta un’intercettazione a casa di Anna Corona (Di mercoledì 5 maggio 2021) Dopo ciò che è successo nella trasmissione russa sul caso Olesya Rostova, la vicenda di Denise Pipitone è ancora al centro dell’attenzione in Italia. Infatti, se ne sta nuovamente parlando dappertutto nei programmi sia Rai che Mediaset. La sparizione nel nulla della bimba, avvenuta nel 2004 a Mazara del Vallo, resta ancora un mistero e la mamma Piera Maggio non ha mai abbandonato la speranza di ritrovarla in vita. Qualche ora fa sono uscite fuori alcune novità molto importanti. Infatti, i carabinieri e i vigili del fuoco si sono recati a casa di Anna Corona, la ex moglie del papà biologico della piccola. A quanto pare sono in corso alcune ispezioni all’interno di un pozzo. Il tutto sarebbe scaturito in seguito ad una segnalazione giunta in Procura da parte di una ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 5 maggio 2021) Dopo ciò che è successo nella trasmissione russa sul caso Olesya Rostova, la vicenda diè ancora al centro dell’attenzione in Italia. Infatti, se ne sta nuovamente parlando dappertutto nei programmi sia Rai che Mediaset. La sparizione nel nulla della bimba, avvenuta nel 2004 a Mazara del Vallo, resta ancora un mistero e la mammanon ha mai abbandonato la speranza di ritrovarla in vita. Qualche ora fa sono uscite fuori alcune novità molto importanti. Infatti, i carabinieri e i vigili del fuoco si sono recati adi, la ex moglie del papà biologico della piccola. A quanto pare sono in corso alcune ispezioni all’interno di un pozzo. Il tutto sarebbe scaturito in seguito ad una segnalazione giunta in Procura da parte di una ...

DiMarzio : @leop_kr Hai ragione ???? non sapevo nulla e quindi la sorpresa è stata grande ?? complimenti alla @OfficialASRoma per… - borghi_claudio : Evidentemente non è stato letto abbastanza. Ripropongu un utile avviso di mesi fa, dato che già sapevo come sarebbe… - fanpage : #DenisePipitone 'Sono scioccata' Piera Maggio è intervenuta in tv visibilmente scossa per quanto successo. - DomenicoF19 : @CB_Ignoranza Se uno dei tre giocava nella juve e la juve era in semi o in finale sapevo già quale NON?? avrebbe vinto - Teta85223232 : @LadyLau25624377 Non ne sapevo niente... ??Povera donna ?? -