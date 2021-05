Musica: addio a Anthony Payne, compositore di grandi opere orchestrali (Di mercoledì 5 maggio 2021) Londra, 5 mag. - (Adnkronos) - Il compositore britannico Anthony Payne, autore di grandi opere orchestrali che contemplano le innovazioni stilistiche della Musica contemporanea del secondo dopoguerra, è morto all'età di 84 anni, un mese dopo la scomparsa della moglie, il soprano Jane Manning. La notizia del decesso è riportata dalla stampa londinese. Oltre a comporre molte delle sue opere, Payne era stato incaricato nel 1998 dalla Bbc di completare la terza sinfonia incompiuta di Edward Elgar. Payne ha lavorato con il collega compositore Colin Matthews al progetto, che insieme hanno portato a compimento in cinque anni. Non è stata l'unica volta in cui Payne ha scritto ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 maggio 2021) Londra, 5 mag. - (Adnkronos) - Ilbritannico, autore diche contemplano le innovazioni stilistiche dellacontemporanea del secondo dopoguerra, è morto all'età di 84 anni, un mese dopo la scomparsa della moglie, il soprano Jane Manning. La notizia del decesso è riportata dalla stampa londinese. Oltre a comporre molte delle sueera stato incaricato nel 1998 dalla Bbc di completare la terza sinfonia incompiuta di Edward Elgar.ha lavorato con il collegaColin Matthews al progetto, che insieme hanno portato a compimento in cinque anni. Non è stata l'unica volta in cuiha scritto ...

Addio a Nick Kamen, icona pop anni 80 tra le più amate. FOTOSTORIA Scomparso all'età di 59 anni, il modello e cantante diventato celebre per la sua hit scritta e prodotta da Madonna 'Each Time You Break My Heart' nel 1986, fa il suo ingresso nel mondo dello ...

Addio al modello e cantante Nick Kamen Morto Nick Kamen: il modello britannico, divenuto famoso per una pubblicità e poi lanciato da Madonna nel mondo della musica, è deceduto oggi all’età di 59 anni Lavanderia a gettoni, siamo negli anni ...

