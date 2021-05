Muore bimbo di 6 anni dopo un assurdo Incidente in casa. “Stava giocando, poi l’ho visto a terra” (Di mercoledì 5 maggio 2021) Si è spento in ospedale il bambino di sei anni finito in coma dopo essersi soffocato con il cordino di un peluche con cui Stava giocando. Un Incidente banale, che è costato la vita al piccolo, lasciando i genitori e i familiari in un dolore difficile da alleviare. dopo pochi giorni le speranze si sono spente e venerdì scorso i familiari hanno ricevuto la notizia che non avrebbero mai voluto avere. La lotta disperata durata giorni per mantenerlo in vita si è conclusa venerdì, quando i medici hanno dovuto spegnere la macchina che lo teneva in vita. Purtroppo non c’era nessuna speranza, il piccolo non avrebbe mai ripreso conoscenza e le funzioni vitali erano ormai compromesse. Il cordino del peluche si è avvolto al suo collo del bambino e l’ha soffocato, facendogli fermare il cuore per 30 ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 5 maggio 2021) Si è spento in ospedale il bambino di seifinito in comaessersi soffocato con il cordino di un peluche con cui. Unbanale, che è costato la vita al piccolo, lasciando i genitori e i familiari in un dolore difficile da alleviare.pochi giorni le speranze si sono spente e venerdì scorso i familiari hanno ricevuto la notizia che non avrebbero mai voluto avere. La lotta disperata durata giorni per mantenerlo in vita si è conclusa venerdì, quando i medici hanno dovuto spegnere la macchina che lo teneva in vita. Purtroppo non c’era nessuna speranza, il piccolo non avrebbe mai ripreso conoscenza e le funzioni vitali erano ormai compromesse. Il cordino del peluche si è avvolto al suo collo del bambino e l’ha soffocato, facendogli fermare il cuore per 30 ...

