Michele Santoro a Rtl 102 5 | “Anche con Draghi e Figliuolo il Paese è rimasto lo stesso”

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 5 maggio 2021) MILANO –, intervenuto questa mattina in diretta su Rtl 102.5 all’interno del programma ‘Non Stop News’, ha parlato del suo nuovo libro ‘Nient’altro che la verità’ in libreria in questi giorni, edi stretta attualità, dalla situazione di emergenza dell’Italia alla questione Fedez-Rai. LA POLEMICA RAI-FEDEZ “La Rai è prigioniera di una coltre di conformismo ed è chiaro che un artista come Fedez che esprime il suo punto di vista in maniera forte rappresenta un terremoto, sono così abituati ad una vita tranquilla e paludosa che l’arrivo di un uragano li mette in crisi”. “Loro possono fare tutte le linee guida del mondo, ma quello che non possono fare è cambiare la percezione che adesso il pubblico ha di una Rai sotto controllo dei partiti che non hanno più la forza culturale di un tempo, sono solo macchine di potere e ...