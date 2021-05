Luana D’Orazio: i turni, i selfie, la vita operaia e i sogni dei 20 anni (Di mercoledì 5 maggio 2021) La ventenne uccisa dai macchinari a cui lavorava apparteneva a una generazione per cui la parola «operaia» suona come l’eco di un passato polveroso. È da un pezzo che la classe operaia ha cessato di essere protagonista. Anche se non ha affatto smesso di esistere, di lavorare per vivere e di morire impastando la carne del mondo: i tessuti dei vestiti esibiti dagli influencer, i metalli, i mattoni dei luoghi che fotografiamo, le plastiche degli oggetti che compriamo... Leggi su corriere (Di mercoledì 5 maggio 2021) La ventenne uccisa dai macchinari a cui lavorava apparteneva a una generazione per cui la parola «» suona come l’eco di un passato polveroso. È da un pezzo che la classeha cessato di essere protagonista. Anche se non ha affatto smesso di esistere, di lavorare per vivere e di morire impastando la carne del mondo: i tessuti dei vestiti esibiti dagli influencer, i metalli, i mattoni dei luoghi che fotografiamo, le plastiche degli oggetti che compriamo...

GiuseppeConteIT : La morte sul lavoro di Luana D’Orazio, una giovane mamma, è un evento tragico che non può lasciarci indifferenti:… - MassimGiannini : Luana D’Orazio, mamma di 22 anni, ha perso la vita per lavorare. Con lei muore una civiltà - BentivogliMarco : Luana D'Orazio. Simbolo di quanto conta poco la vita e il lavoro. Mamma e lavoratrice tessile. 120 vittime come… - paoloigna1 : RT @bartolopietro1: Luana D’Orazio aveva 22 anni, una figlia. Operaia tessile. È morta, intrappolata nell’orditoio, la sua macchina da lavo… - cocozcat : RT @aboubakar_soum: Profondo dolore per la morte di Luana D’Orazio. Vicinanza e cordoglio alla sua creatura, ai famigliari e amici per la t… -

