L'inutile polemica sul bacio non consensuale a Biancaneve, sotto accusa l'happy ending (Di mercoledì 5 maggio 2021) Per quanto inutile e pretestuosa, è pure tanto virale l'ultima polemica del momento, ossia quella relativa al ribattezzato bacio non consensuale a Biancaneve da parte del principe. Ebbene si, proprio quello che tutti conosciamo come l'happy ending della prima vera favola di Walt Disney. Quel gesto d'amore del giovane cavaliere per risvegliare la principessa dal sonno profondo post avvelenamento della mela della strega è ora sulla bocca di tutti. Sarebbe il simbolo di un inizio di molestia verso chi (in quel momento e in sostanza) non era capace di intendere e di volere. Non c'è storia d'amore che tenga e nonostante Biancaneve e il principe anelassero, fin dall'inizio della fiaba, a stare insieme saremmo al cospetto di un bacio non ...

