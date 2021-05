Le donne fuori tendenza di Gaia Gentile (Di mercoledì 5 maggio 2021) Torno a parlare di arte. Lo faccio sempre. Ma oggi parlo di arti figurative, di pittura, prendendo le mosse dalla musica, ma svelando solo in conclusione come e perché. Una sorta di panoramica su opere che in qualche modo rappresentino donne e donne fuori tendenza, fuori moda, così vive, però, da generare a loro volta nuovi percorsi, modalità, tipologie. Non credo sia un mistero che quel che faccio e scrivo trae forte ispirazione dalla cultura di inizio Novecento. Certo, nei fatti è la letteratura della seconda metà del Secolo a essere finita dentro il mio stile, il massimalismo, il postmoderno, l’avant pop e il cyberpunk, ma dadaismo e surrealismo sono le basi, l’arte della provocazione, il situazionismo che proprio con Guy Debord originerà la psicogeografia, o quantomeno la codificherà, sono un ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 5 maggio 2021) Torno a parlare di arte. Lo faccio sempre. Ma oggi parlo di arti figurative, di pittura, prendendo le mosse dalla musica, ma svelando solo in conclusione come e perché. Una sorta di panoramica su opere che in qualche modo rappresentinomoda, così vive, però, da generare a loro volta nuovi percorsi, modalità, tipologie. Non credo sia un mistero che quel che faccio e scrivo trae forte ispirazione dalla cultura di inizio Novecento. Certo, nei fatti è la letteratura della seconda metà del Secolo a essere finita dentro il mio stile, il massimalismo, il postmoderno, l’avant pop e il cyberpunk, ma dadaismo e surrealismo sono le basi, l’arte della provocazione, il situazionismo che proprio con Guy Debord originerà la psicogeografia, o quantomeno la codificherà, sono un ...

