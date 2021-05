Incidente a Castiglione Torinese | tir esce di strada e manca di poco le case

Ultime Notizie dalla rete : Incidente Castiglione

TorinoToday

(foto da Facebook di Paola Delmastro)in strada Bardassano aTorinese - 5 maggio 2021... Gissi eMesser Marino. Una donna, 24 anni, ha riportato un trauma cranico. Dopo le ... L'ha provocato qualche disagio ai pendolari in transito per la deviazione e l'allungamento ...Paura nella mattinata di oggi, mercoledì 5 maggio 2021, in strada Bardassano a Castiglione Torinese dove un tir è uscito di strada rischiando di finire contro il cancello di una delle case. L'incident ...3 Maggio 2021 - Il 2020 è stato l’anno del covid, con tante ricadute anche sui conti degli Enti pubblici, e il 2021 non sarà da meno. A Castiglione, però, la - Renonews.it ...