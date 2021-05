Il Paradiso delle Signore, trama 5 maggio: Vittorio torna sui propri passi (Di mercoledì 5 maggio 2021) Colpi di scena e decisioni a sorpresa caratterizzeranno l'episodio de Il Paradiso delle Signore di oggi, mercoledì 5 maggio, come preannuncia la trama. Innanzitutto, la situazione di Marcello si farà davvero drammatica e il ragazzo inizierà a credere che l'unica soluzione per sfuggire all'arresto sia la fuga da Milano. Il ragazzo si confronterà con Armando che, dopo aver raccolto il suo sfogo e aver analizzato i fatti, capirà che il giovane Barbieri ha ragione e scappare è la scelta migliore. Dal canto suo, Ludovica sarà ragguagliata dall'avvocato circa le novità su Marcello e sarà molto demoralizzata scoprendo che il suo arresto è ormai alle porte. Umberto Guarnieri, intanto, si confronterà di nuovo con Vittorio circa la sua crisi matrimoniale e solleciterà l'uomo a lottare per ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 5 maggio 2021) Colpi di scena e decisioni a sorpresa caratterizzeranno l'episodio de Ildi oggi, mercoledì 5, come preannuncia la. Innanzitutto, la situazione di Marcello si farà davvero drammatica e il ragazzo inizierà a credere che l'unica soluzione per sfuggire all'arresto sia la fuga da Milano. Il ragazzo si confronterà con Armando che, dopo aver raccolto il suo sfogo e aver analizzato i fatti, capirà che il giovane Barbieri ha ragione e scappare è la scelta migliore. Dal canto suo, Ludovica sarà ragguagliata dall'avvocato circa le novità su Marcello e sarà molto demoralizzata scoprendo che il suo arresto è ormai alle porte. Umberto Guarnieri, intanto, si confronterà di nuovo concirca la sua crisi matrimoniale e solleciterà l'uomo a lottare per ...

