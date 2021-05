IATA chiede di calmierare i test anti-Covid

AvioMediaNet : La @IATA chiede che test COVID-19 diventino più accessibili. -

Ultime Notizie dalla rete : IATA chiede

Il Messaggero

, associazione mondiale del trasporto aereo ,ai governi che i test necessari per viaggiare siano calmierati per favorire la ripresa del settore . Ai costi attuali, i test farebbero ...La, la principale associazione internazionale delle aviolinee, teme il fallimento e118 milioni di garanzia. Il prestito ponte sale così a 600 milioni . È solo la prima tranche. I ...(Teleborsa) - IATA, associazione mondiale del trasporto aereo, chiede ai governi che i test necessari per viaggiare siano calmierati per favorire la ripresa del settore. Ai costi attuali, i test fareb ...L'International Air Transport Association (IATA) ha invitato i governi a garantire che i costi elevati per i test COVID-19 non mettano i viaggi fuori dalla portata di individui e famiglie. "Per facili ...